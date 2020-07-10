В Вологде выставлен на продажу памятник архитектуры - особняк XIX века

Двухэтажный особняк XIX века - памятник деревянного зодчества - выставлен на продажу в Вологде, оповестили в пресс-службе администрации города. Здание расположено на улице Октябрьской, 43а. Начальная цена лота составляет 1,35 млн рублей.

Деревянный дом с мезонином сочетает в себе особенности дворянских особняков первой половины XIX века и эклектичный декор фасадов типичной вологодской купеческой застройки; он был возведен в 1881 году. В 1910-е им владела потомственная дворянка Анна Попова, в начале XX века здание перешло в ведение купца Сазонова, в "нулевых" сильно погорел.

Собственник обязан будет до 2023 года полностью отреставрировать здание, являющееся объектом культнаследия.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля.

Кроме того, в вологодской администрации известили, что составили список из 119 объектов деревянного зодчества, которым срочно необходимо восстановление.