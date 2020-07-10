УФАС волнует стремительный рост цен на яблоки в Петербурге

Петербургское отделение ФАС изучило цены на социально-значимые продукты и выявило резкое повышение стоимости яблок в ряде городских торговых сетей.

Если ещё весной максимальный ценник на фрукт не превышал 150 руб/кг, то на данный момент в некоторых местах можно встретить цифру 250 руб/кг.

"В целях государственного контроля за соблюдением на территории Санкт-Петербурга Закона о торговле (381-ФЗ), антимонопольный орган направил запросы крупным ритейлерам: "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "О’кей", "Лента", "Магнит", "Дикси", "Ашан"", - оповестили "антимонопольщики".

Вплоть до 17 июля данные компании обязаны известить надзорный орган о закупочной цене яблок и цене, по которой осуществлялась реализация продукта с мая по начало текущего месяца. Кроме того, торговым сетям необходимо предоставить экономическое обоснование наценок на обозначенный фрукт.

"В зависимости от полученных ответов Санкт-Петербургское УФАС России предпримет меры антимонопольного реагирования либо к представителям ритейла, либо к оптовым поставщикам яблок", - заключили в надзорном ведомстве.