Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, которые представляют разные стороны по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, возбуждены дициплинарные дела за нарушение адвокатской этики, сообщили в Федеральной палате адвокатов России.

По словам представителей ФПА, дела возбуждены "в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката".

Что именно стало поводом для возбуждения дел, не сообщается. Перед этим Совет ФПА призывал адвокатов к сдержанности и просил отказаться от публичного порицания других участников процесса, передает РАПСИ. Также в ФПА указывали на недопустимость высказываний адвокатов в соцсетях и СМИ, "давая публичные комментарии о его обстоятельствах, рекомендации по осуществлению защиты или представлению интересов потерпевших".

В палате заявляли, что адвокату в публичных высказываниях "следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность", а также воздерживаться от комментирования обстоятельств уголовных дел, в которых он не участвует, и правовых позиций адвокатов, в них участвующих. В ФПА также советовали адвокатам не допускать оскорбительного поведения, саморекламы, злоупотребления доверием и нарушений профессиональной тайны.

Ефремов заключен под домашний арест после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь.