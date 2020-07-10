Организаторов крупной несанкционированной свалки в Горелово наказали рублем

Проверив обращения экоактивистов движения "Зеленый фронт" о наличии на ряде территорий Ленобласти крупных стихийных свалок, комитет госэконадзора региона привлек к административной ответственности компании, осуществлявшие несанкционированное складирование мусора.

В частности, выяснилось, что ООО "СПЕКТР" в обход законодательства осуществляло вывоз отходов в северную часть промзоны "Горелово". В отношении собственника земли вынесено постановление о штрафе по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ. Кроме того, прокуратура Ломоносовского района обязала его в кратчайшие сроки зачистить свалку.

Также сотрудники комитета проинспектировали прилегающие к территории участки, куда также - непосредственно на почву - складировался мусор. В результате администрации МО "Низинское сельское поселение" вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

Помимо прочего, активисты выяснили, что постфактум проверки участка на Заречной улице в Гореловой, где также находилась нелегальная свалка и велась деятельность по сжиганию отходов, ответственное лицо привлекли к административному штрафу, который впоследствии был оплачен.