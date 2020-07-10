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13:55

Песков: Обсуждений об отмене "дня тишины" перед выборами в Кремле не ведется

фото ЗакС политика Песков: Обсуждений об отмене "дня тишины" перед выборами в Кремле не ведется

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об обсуждении отмены "дня тишины" перед единым днем голосования 13 сентября, передает РИА "Новости".

Песков пояснил, что отсутствие "дня тишины" перед голосованием по Конституции было обусловлено "отсутствием конкурентного характера" голосования.

"А когда мы говорим о всеобщем дне голосования, это конкурентное голосование, поэтому, насколько мне известно, никаких обсуждений не ведется", - сказал Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента обсуждают идеи отменить "день тишины" перед выборами и назначаль наблюдателей только через Общественную палату.

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