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15:47

Столичные исследователи приступили к финальной стадии тестирования вакцины от COVID-19

фото ЗакС политика Столичные исследователи приступили к финальной стадии тестирования вакцины от COVID-19

Специалисты столичного исследовательского центра им. Гамалеи в коллаборации с экспертами Минобороны вошли в завершающую стадию клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, оповещает пресс-служба военного ведомства.

Первые тесты стали проводить ещё 18 июня: девяти добровольцам ввели одну часть препарата, другой части участников эксперимента - другую. Контрольные анализы назначены на 15 июля, пациенты не жаловались на плохое самочувствие после приема пробного лекарства.

На данный момент собранная медиками информация говорит о том, что в добровольцев начал формироваться иммунный ответ на введение "антивирусной" вакцины.

Ранее, напомним, в Петербурге пациентов с COVID-19 начали лечить переливанием плазмы крови переболевших граждан: таким образом инфекцию уже удалось побороть 60 зараженным.

По состоянию на 10 июля в городе на Неве официально известно о почти 27 тысячах заболевания коронавирусом, выздоровели свыше 20 тысяч горожан, а погиб - 1541.

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