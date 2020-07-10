СМИ: Власти думают о переносе "Бессмертного полка" на осень

Власти обсуждают идею переноса памятного шествия "Бессмертный полк" на осеннюю дату, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источники, близкие к "Единой России", администрации президента и мэрии Москвы.

По данным издания, хоть президент Владимир Путин уже предложил совместить проведение акции с днем военно-морского флота 26 июля, шествие могут перенести на осень из-за сложной обстановки с эпидемией коронавируса. Тогда возможной датой могут стать день окончания Второй мировой войны, который с недавних пор перенесен на 3 сентября, Бородинского сражения — 8 сентября или день Куликовской битвы и зарождения российской государственности — 21 сентября.

Близкий к мэрии Москвы источник сообщил, что среди вариантов рассматривается отмена шествия или замена на онлайн-формат. По его словам, "полк и так уже прошёл онлайн в мае, а в сентябре даже линейки" в школах отменили. При этом он отметил, что патриотические акции и памятные даты "важны для консолидации общества, это чувствительная тема, поэтому нужно быть аккуратными".

Собеседник издания в "Единой России" считает, что шествие будет отменено. Другие источники в партии и Общероссийском народном фронте рассказали, что пока не получали отмашки об участии в шествии в июле.