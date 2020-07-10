Приозерскую больницу оштрафовали за сокрытие информации о заражении сотрудников COVID-19

Городской суд Приозерска оштрафовал на 50 тысяч рублей местную больницу за неуведомление регионального отделения Роспотребнадзора о заражении сотрудников медучреждения коронавирусом. Более того, лечивших больных COVID-19 граждан медиков не проверяли на наличие инфекции в организме.

Помимо прочего, суд выяснил, что администрация больницы не уведомляла Роспотребнадзор о выявленных случаях внебольничной пневмонии, диагностированной у троих местных жителей, а персонал работал без средств индивидуальной защиты.

Также больницу уличили в несоблюдении противоэпидемиологического режима в детском отделении.

Несмотря на то, что клинике дважды выдавали предписания об устранении выявленных нарушений, в полной мере они ликвидированы не были - это обстоятельство подтвердила внеплановая проверка. В последний раз ревизорам не удалось обнаружить полотенца в туалете для персонала; также их возмутило отсутствие маркировки на уборочном инвентаре.

В итоге больница была оштрафована.