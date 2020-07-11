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16:35

Парки и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

фото ЗакС политика Парки и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

В комитете по благоустройству решили закрыть сады, парки и скверы Петербурга закрыли из-за непогоды, сообщили в Смольном.

Метеорологи предупредили, что в Петербурге 11 июля будут ливни, грозы, порывы ветра достигнуть 20 м/с, а в прибрежных районах – 24 м/с.

Для безопасности граждан до того, как погода улучшится, будет закрыт вход в стали Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие.

В управлении садово-паркового хозяйства сформировано 20 аварийных дежурных бригад, на улицах Петербурга за порядком следят более 400 единиц техники и 1050 дворников. Садово-парковые и дорожные предприятия следят за происходящим, чтобы вовремя убрать поваленные деревья и обломанные ветром ветви.

Комитет призвал петербуржцев быть предельно осторожными, не ставить машины под деревьями и отложить прогулки в парках. По телефону дежурной службы можно сообщить о поваленных деревьях: 314-60-13.

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16:35 Парки и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

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