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17:23

Кудрин заявил о застое российской экономики

фото ЗакС политика Кудрин заявил о застое российской экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы заявил, что экономика России оказалась в состоянии застоя, и это не преодолеть без структурных изменений, передает РИА "Новости".

По словам Кудрина, России необходимо на 1% ВВП увеличить госрасходы на науку, образование и здравоохранение, поскольку ей в ближайшие годы придется быстро уходить от нефтяной структуры экономики. Он пояснил, что также потребуется реформировать государственный сектор, снизить регуляторную нагрузку на бизнес минимум вдвое и создать крупные экономические агломерации на уровне регионов.

"Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое", — сказал Кудрин. Основной причиной торможения экономики она назвал отсутствие "достаточных структурных институциональных реформ".

Если спад экономики составит около 5% ВВП, как в официальном прогнозе года, то за десятилетие средний рост экономики будет всего 1% ВВП, что исторически мало, отметил Кудрин. По его словам, начиная с 1990-х годов, экономика России выросла всего на 30% - и по мировым меркам это очень мало.

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