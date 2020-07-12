Варламов восхитился тремя петербургскими уличными рекреациями

Путешественник, топ-блогер и урбанист Илья Варламов, регулярно критикующий петербургское благоустройство, в своем новейшем репортаже сосредоточился, наоборот, на местах, которые особенно радуют его взор. Список наиболее приятных Варламову общественных зон для отдыха начинается с набережной реки Карповки, напротив Ботанического сада.

"Обратите внимание, когда появляется действительно качественное общественное пространство, на нем не собираются маргиналы. Они просто не чувствуют себя здесь комфортно. Где есть хорошее общественное пространство, нет пьяных, не сидят под деревьями наркоманы. Народ культурно отдыхает", - заметил он, привычно сопровождая аргумент фотографиями.

Второе место снизу досталось территории бывшего завода "Севкабель" на Васильевском острове с выходом к воде - излюбленном месте молодежи, появившемся в 2017 году. Здесь блогеру импонирует то, что организаторы сохранили аутентичные декорации советского предприятия, дополнив их современными удобствами и озеленением.

"Рядом идеальный газончик. А на нем так называемые "прислонялки", на которых можно загорать стоя – это чисто питерская тема. Получилось классно", - гласит приговор автора текста.

Наконец, лучшее для блогера общественное место - это Новая Голландия. Здесь он в восторге практически от всего и, отталкиваясь от этого примера, советует чиновникам Смольного делать полезные вещи. По его мнению, Новая Голландия по качеству благоустройства и оформления не уступает лучшим местам Сеула.

"Говорят, у нас для хорошего газона климат неправильный. А здесь все получилось! Теперь скажите, почему нельзя такие газоны делать в других парках? Часто вы такой крутой газон видите?", - обратился он к власть предержащим под фотографией, сделанной с острова в Адмиралтейском районе.

Отметим, что в течение последнего месяца другую часть общественных пространств Варламов ругал. Больше всего досталось береговой зоне возле Ивановского карьера. Не понравилось ему также на берегу Финского залива недалеко от "Лахта-центра", а также возле стадиона "Зенита" на Крестовском острове.