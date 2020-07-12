Путин: Критика ради критики - просто неинтересно

Президент Владимир Путин рассказал о своем актуальном отношении к критике в свой адрес со стороны оппонентов. По его признанию, для себя он разделяет ее на две подкатегории, и каждую воспринимает принципиально по-разному.

"Как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается - если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", - произнес глава государства в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Путин особо подчеркнул, то даже когда он прислушивается к предложениям извне и дает об этом понять собеседнику, то это вовсе не означает, что он собирается воплощать чужие идеи в жизнь.