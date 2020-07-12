У Соловецкого камня петербуржцы вспоминают Валерию Новодворскую

В эти минуты петербургские поклонники таланта политика и публициста Валерии Новодворской вспоминают о ней у Соловецкого камня на Троицкой площади. По оценке издания "МБХ Медиа Северо-Запад", на встречу пришло порядка пятидесяти человек.

Завсегдатая уличных акций художницу Елену Осипову, как всегда пришедшую с художественно оформленным плакатом, попытались задержать полицейские, но после вмешательства толпы передумали это делать. На ее плакате было написано "Россия! Скажи нет тирану".

"Мы всегда на нее равнялись, она была неким моральным камертоном. Она никого не боялась и говорила все, что считает нужным. К ней надо прислушиваться, она была особенной, она чувствовала многие вещи. Сбылось все, что она предсказывала", - высказалась художница о покойном политике.

Валерия Новодворская - советская диссидентка, а впоследствии лидер либерально-демократической партии "Западный выбор". Женщина, известная своими радикальными политическими высказываниями, скончалась после неудачно проведенной операции в 2014 году.