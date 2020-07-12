Белковский о хабаровских протестах: Не нужно переоценивать мощь репрессивной машины

Политолог и публицист Станислав Белковский впечатлился многотысячными несанкционированными протестами в Хабаровском крае, вызванными арестом губернатора Сергея Фургала, и признал их беспрецедентным явлением. Из события он сделал вывод, что правозащитники и демократическая общественность склонны сгущать краски, часто говоря о возвращении политического террора в полном объеме: "не нужно переоценивать мощь современной российской репрессивной машины". По словам Белковского, правоохранители большие мастера только в разгоне одиноких пикетчиков и превентивных задержаниях лидеров протеста перед акциями. В случае же, когда никаких лидеров нет, а народа много, силовики, как показал опыт Хабаровска, теряются, даже несмотря на то, что запрещенный статус акции вполне позволяет им применять спецсредства.

"Если образуется несколько сот людей, полностью уверенных в собственной протестной правоте, здесь силовики не торопятся их трогать, поскольку не уверены в собственной победе, в своем успехе на этом пути. Власть рассчитывает не столько на репрессии, поскольку непонятно, кого репрессировать, а репрессировать широкие народные массы она не в состоянии, сколько на то, что протест эмоционально перегорит. Что скоро хабаровчане утратят интерес к Фургалу и его судьбе", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Проблема для центральной власти осложняется тем, что, по мнению политолога, данный протест именно против нее как таковой, против "унижения Москвы и лично Владимира Путина", а вовсе не только против ареста избранного главы региона.

Арестованному на 2 месяца Фургалу вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов.