Эксперты выяснили, что приёмная дочь историка Дмитриева давала показания под давлением

Приёмная дочь историка Юрия Дмитриева могла давать показания на своего отца под давлением следствия и психолога, уведомляет "Новая газета", ссылаясь на выводы, к которым пришли лингвисты из Института русского языка РАН и доктор психологических наук МГУ.

Эксперты установили, что ребенок на допросе находился под коммуникативным давлением и в большинстве задаваемых ему вопросов содержались конкретизированные данные для ответа, который хотел услышать следователь.

"Если ответ не соответствует ожиданиям, следователь задает вопрос снова и снова, в результате девочка выбирает более нейтральный вариант, который не был ее собственным ответом", - пояснили специалисты.

Как в свою очередь заключила доктор психологических наук, профессор МГУ Вероника Нуркова, показания девочки не соответствовали типичным представлениям воспоминаний ребенка о травмирующем переживании.

Во время очередного допроса девочка рассказала, что её приёмный отец якобы прикасался к её половым органам. Дмитриев в ответ заявил, что данное показание - исковерканная интерпретация происходившего, так как девочка в детстве страдала от энуреза и таким образом он проверял сухость её белья.

Ранее прокуратура запросила для Дмитриева 15 лет тюрьмы.

Приговор Дмитриеву огласят 22 июля. Его последовательно поддерживают российские деятели культуры и международные правозащитные организации, уверенные в сфабрикованности дела и его политическом характере. В 2018 году первое дело Дмитриева - о распространении детской порнографии - рассыпалось, после чего против него возбудили новое, о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери.