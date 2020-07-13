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11:55

Эксперты выяснили, что приёмная дочь историка Дмитриева давала показания под давлением

фото ЗакС политика Эксперты выяснили, что приёмная дочь историка Дмитриева давала показания под давлением

Приёмная дочь историка Юрия Дмитриева могла давать показания на своего отца под давлением следствия и психолога, уведомляет "Новая газета", ссылаясь на выводы, к которым пришли лингвисты из Института русского языка РАН и доктор психологических наук МГУ.

Эксперты установили, что ребенок на допросе находился под коммуникативным давлением и в большинстве задаваемых ему вопросов содержались конкретизированные данные для ответа, который хотел услышать следователь.

"Если ответ не соответствует ожиданиям, следователь задает вопрос снова и снова, в результате девочка выбирает более нейтральный вариант, который не был ее собственным ответом", - пояснили специалисты.

Как в свою очередь заключила доктор психологических наук, профессор МГУ Вероника Нуркова, показания девочки не соответствовали типичным представлениям воспоминаний ребенка о травмирующем переживании.

Во время очередного допроса девочка рассказала, что её приёмный отец якобы прикасался к её половым органам. Дмитриев в ответ заявил, что данное показание - исковерканная интерпретация происходившего, так как девочка в детстве страдала от энуреза и таким образом он проверял сухость её белья.

Ранее прокуратура запросила для Дмитриева 15 лет тюрьмы.

Приговор Дмитриеву огласят 22 июля. Его последовательно поддерживают российские деятели культуры и международные правозащитные организации, уверенные в сфабрикованности дела и его политическом характере. В 2018 году первое дело Дмитриева - о распространении детской порнографии - рассыпалось, после чего против него возбудили новое, о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери.

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