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12:55

Журналиста Плющева оштрафовали на участие в пикете в поддержку Азара

фото ЗакС политика Журналиста Плющева оштрафовали на участие в пикете в поддержку Азара

Столичный Тверской суд решил оштрафовать на 10 тысяч рублей журналиста Александра Плющева за участие в одиночном пикете в поддержку своего коллеги Ильи Азара, уведомил "МБХ медиа" адвокат Федор Сирош.

"Будем все обжаловать, есть нарушения процедуры, есть нарушения процессуального права. Само привлечение было не свойственно Кодексу об административных правонарушениях. [Заседание прошло] очень быстро с нарушениями прав участников заседания. Очень быстро, как будто куда-то спешили", - поделился адвокат.

В итоге Плющеву инкриминировали участие в несанкционированном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). 

Пикеты в поддержку Азара прошли после того, как журналиста отправили под арест на 15 суток за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Пикетчиков задерживали в Москве и Петербурге каждый раз, когда они выходили с плакатами. В основном полицейские ссылались на запрет на проведение массовых мероприятий в период ограничений по коронавирусу.

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