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13:46

Торговым центрам Петербурга запретили открываться до конца июля

фото ЗакС политика Торговым центрам Петербурга запретили открываться до конца июля

Петербургский градоначальник Александр Беглов не разрешил торговым центрам вернуться к работе, продлив запрет до 26 июля: соответствующий указ был подписан в конце прошлой недели. 

ТЦ можно будет возобновить свою деятельность только тогда, когда в городе заметно снизятся темпы распространения коронавируса. Вероятнее всего, магазинам будет позволено открыться на следующем этапе снятия ограничений. Однако по-прежнему неясно, на какой стадии находится город на Неве: если ориентироваться на данные оперативного штаба, то на первой (последнее обновление - 10 июля).

Ранее сегодня стало известно о том, что владельцы крупных петербургских ТЦ намерены обратиться в УФАС с жалобой: предприниматели полагают, что политика Смольного нарушает правила конкуренции и создает дискриминацию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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