Вандалы сломали пальцы Венере Медицейской в Петергофе

Вандалы сломали четыре пальца статуи Венеры Медицейской в Петергофе, передает "Интерфакс" со ссылкой на директора государственного музея-заповедника Елену Кальницкую.

По ее словам, охраны в музее "не так много", и, видимо, произошло это в тот момент, когда охранники отвлеклись. Музей не собирается обращаться в полицию с заявлением, но обязан сообщить о произошедшем в Минкультуры, уточнила Кальницкая.

"Чистый вандализм. Будем реставрировать", - добавила директор музея.

Статуя Венеры Медицейской в Петергофе – это копия XVIII века. Изначальная статуя – это мраморная копия утраченного греческого оригинала, выполненная в I веке до н.э., она хранится в галерее Уффици.