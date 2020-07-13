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14:35

Смольный не разрешил 25 маршруткам возобновить рейсы

фото ЗакС политика Смольный не разрешил 25 маршруткам возобновить рейсы

До 26 июля пролонгирован запрет на работу 25 коммерческих маршрутных направлений, соответствующий указ опубликован на сайте Смольного. 

Речь идет, в частности, о курсирующих между метро "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения" и "Ломоносовская" и торговыми комплексами "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко".

На привычные рейсы не выйдут и такие популярные у петербуржцев маршрутки, как К-7, идущая от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки, и К-8, связывающую "Площадь Александра Невского" и ЖК "Ласточкино гнездо".

К слову, начиная с сегодняшнего дня вернулось к привычному формату работы петербургское метро.

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