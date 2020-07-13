Единороссы предлагают арендодателям снизить платежи для предприятий малого и среднего бизнеса

Петербургское Заксобрание рассмотрит предложенную фракцией "Единая Россия" поправку к законопроекту "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах", согласно которой арендаторам предлагается значительно понизить платежи для предприятий малого и среднего бизнеса - наиболее пострадавших от "антивирусных" ограничений.

"Мы предлагаем на 50% снизить сумму налога на имущество организаций, подлежащего уплате в бюджет города во II-ом квартале 2020 года для владельцев коммерческой недвижимости площадью не менее 1 тысячи квадратных метров, которые выполнят два ключевых условия. Первое – снизят не менее чем на 50% арендные платежи для своих арендаторов, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от санитарных ограничений в период борьбы с пандемией, на срок не менее чем на 3 месяца. Второе – сохранят среднюю заработную плату своих сотрудников в размере не менее минимальной заработной платы, установленной в Санкт-Петербурге", - поделился деталями предложенной законодательной коррективы спикер парламента Вячеслав Макаров.

Согласно проведенным предварительным расчетам, общий объем льгот, которые будут предоставлены сферам малого и среднего бизнеса из бюджета Северной столицы, составит около миллиарда рублей.

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