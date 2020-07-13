Смольный нашел подрядчика для ремонта дорог за 830 млн рублей

Администрация Петербурга оповещает о том, что АО "ВАД" выбрано подрядчиком для проведения дорожных работ по трем адресам: на Северном проспекте (участок от Энгельса до проспекта Культуры), на Октябрьской набережной, а также на Малоохтинском проспекте.

Совокупная стоимость ремонта покрытия составляет 832 млн рублей, не менее половины средств должны быть освоены до конца нынешнего года. Финиш работ - ноябрь 2021 года.

Большая часть контракта состоит из сметы, предполагающую обновление Октябрьской набережной: "реновирован" будет отрезок от линии Соединительной железной дороги до проспекта Большевиков.