Пресс-секретаря "Альянса врачей" силой отправили служить в Архангельск

Председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева известила, что пресс-секретаря организации Ивана Коновалова задержали и, превентивно не узнав о состоянии его здоровья, отправили проходить военную службу в Архангельск.

"В пятницу его задержали в Туле, он вместе с мамой ехал. Его задержала куча ментов, он даже без паспорта был. Зарегистрирован он в Москве, никаких повесток он не получал, просто взяли, сразу медицинское освидетельствование. Связь с ним пропала, мы не знали, где он, потом удалось узнать, что он летит в Архангельск в этот же день", - рассказала о ситуации Васильева в беседе с "МБХ медиа".

Членам коалиции и родным Коновалова удалось перехватить молодого человека уже в аэропорту.

"Мы вообще не против, чтобы он служил, он призывного возраста, но что бы так вот. Мазки на COVID-19 сейчас обязательные, а анализы на гепатит, ВИЧ, сифилис [не сделали]", - сетует Васильева.

Лишь после того, как Коновалов был доставлен к месту прохождения службы, ему удалось связаться с альянсом и родственниками для того, чтобы уведомить их о своем местонахождении.

"Понятно, что это удар по профсоюзу, по мне, потому что он помощник и пресс-секретарь. Трудно даже что-то говорить, потому что человек два года работал, и тут его вдруг берут в охапку и куда-то увозят", - заключила глава "Альянса врачей".

Ранее аналогичным образом в армию попал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Артем Ионов: примечательно, но правоохранители закрыли глаза на то, что у него имеется хроническое заболевание - астма.