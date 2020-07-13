Беглов объяснил рост числа заражений коронавирусом в Петербурге с беспечностью горожан

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в городе связан с беспечностью горожан.

"Число заболевших растет, пускай немного, но все-таки растет. К сожалению, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора", - сказал Беглов.

Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Беглов заявил, что борьба с коронавирусом – это "взаимная ответственность и солидарность".

В Петербурге в последнее время прирост пациентов с коронавирусом приближается к 300 за день. Всего за время эпидемии известно о 27,8 тысячах зараженных в городе. При этом в Петербурге продолжают снимать ограничения, уже открыты парки, сады, салоны красоты, летние террасы кафе.

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