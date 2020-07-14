Экс-главе избиркома Коми вдвое сократили срок по делу о взятке

Верховный суд Коми смягчил приговор бывшей главе регионального избиркома Елене Шабаршиной, вдвое сократив срок заключения в колонии, передает РИА "Новости".

Ранее Шабаршину приговорили к шести годам колонии. Этот срок сократили до трех лет. В том числе Шабаршиной изменили квалификацию и признали явку с повинной смягчающим обстоятельством.

Шабаршина осуждена за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, она в 2010 – 2015 годах систематически получала деньги от бывшего замглавы Коми Алексея Чернова, взамен – предоставляла информацию о ходе и итогах выборов. Чернов также осужден на девять лет колонии, он – фигурант дела экс-главы Коми Гайзера.