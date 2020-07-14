Петербуржцев призвали сдать кровь для тяжелобольных в рамках акции 15 июля

"Фонд доноров" призвал петербуржцев принять участие в акции 15 июля, сдав кровь в четырех отделениях.

По словам представителей фонда, в городе остро не хватает запасов крови для тяжелобольных петербуржцев. Главной причиной назвали летние каникулы и отпуска.

"Без доноров тяжелобольным гражданам Санкт-Петербурга не справиться. Ведь у онкологических заболеваний, аварий, травматичных происшествий нет ни выходных, ни отпуска, ни летних каникул", - сказали представители фонда.

Сдать кровь и ее компоненты петербуржцы смогут 15 июля в четырех отделениях: ПСПбГМУ им. Павлова, в Клинической больнице № 122 имени Соколова, в Городском клиническом онкологическом диспансере, в отделении переливания крови в Кировском районе, в Мариинской больнице.

Всем желающим нужно заполнить специальную форму.