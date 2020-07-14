Архангелогородцу дали условный срок за посты и комментарии о православных

45-летнего жителя Архангельска приговорили к трехлетнему условному сроку за оскорбительные и уничижительные комментарии и посты в социальных сетях и разжигание розни по религиозному признаку, сообщил сайт местного управления Следственного комитета. Отмечается, что это уже повторный проступок и что ранее за те же действия его судили по административному кодексу.

"Ранее осужденный привлекался к административной ответственности за размещение графических и текстовых материалов, содержащих признаки возбуждения вражды по признаку отношения к религии, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы", - гласит сообщение.

Как пишет местное издание 29.ru, фигурант дела, полностью признавший свою вину, делал объектами своих виртуальных нападок православных христиан.