Псковская журналистка Светлана Прокопьева получила международную награду

Псковская журналистка, получившая в июле обвинительный приговор по статье "оправдание терроризма", удостоилась Международной премии за свободу прессы в 2020 году. Решение принял Комитет по защите журналистов, о чем сообщили на радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, суть дела, тянувшегося более полтора года, состоит в том, что рассуждение Прокопьевой о мотивах архангельского террориста, подорвавшего себя в приемной местного УФСБ в 2018 году, государство приравняло к оправданию поступка. Сама журналистка категорически возражала против обвинения, настаивая на том, что исполняла свой профессиональный долг и что не поощряет террористов. В результате ей присудили 500 тысяч рублей штрафа вместо запрошенных прокуратурой шести лет колонии. Защита Прокопьевой обжалует приговор.