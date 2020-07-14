Володин заявил, что РФ в состоянии наказать зарубежных политиков за призывы вернуть Крым

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с заявлением, согласно которому Россия обладает необходимым инструментарием для того, чтобы привлекать к реальной ответственности тех украинских политических и общественных деятелей, которые требуют вернуть Крым обратно и публично призывают к этому.

"Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ. <...> Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну", - цитирует депутата "Интерфакс"

Володин на этом не остановился и пригрозил жителям другого континента.

"Для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность", - заявил единоросс, добавив, что их экстрадиции тоже можно будет потребовать.

Володин рассматривает возможность ареста некоторых американских политиков и неосторожных ораторов по приезде их в Россию.

Дискуссия возникла в связи со вступлением в силу новой правовой нормы, наказывающей за призывы к отчуждению территорий России как за экстремистскую деятельность. Напомним, что Крымский полуостров Россия аннексировала в марте 2014 года. Подавляющее большинство государств по-прежнему считает эту территорию украинской.