Градозащитники требуют вернуть историческое мощение во двор дома-памятника в Коломне

Члены ВООПИиК сообщили о том, что во дворе исторического дома Семенова (пр. Римского-Корсакова, 39) в ходе асфальтных работ подрядчик, нанятый муниципалами из МО "Адмиралтейский округ", нашел фрагменты исторического мощения, однако своевременно об этом никого не известил и увез часть камней из старой брусчатки. Между тем, по предположению градозащитников, весь двор представлял собой одну сплошную мостовую.

Активисты считают, что в связи с находкой необходимо поменять план работ и вернуть двору первозданный вид. Соответствующее обращение градозащитное сообщество уже отправило в КГИОП.

"Обстоятельства раскопки мостовой должны быть тщательно расследованы, а практика устройства тротуарной плитки взамен асфальта пересмотрена", - говорится в заявлении.

Отмечается при этом, что муниципалы не считают мощение XIX века исторической ценностью.