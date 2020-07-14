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14 июля, 20:45

Белоруссия открывает границу с Россией

фото ЗакС политика Белоруссия открывает границу с Россией

Руководство Белоруссии заявило о готовности в самое ближайшее время возобновить сообщение с Россией путем открытия границы, передает РИА "Новости". Известие прозвучало из уст белорусского премьера Романа Головченко, который перед этим встречался с главой российского правительства, Михаилом Мишустиным.

На этой же встрече, как пишет "Интерфакс", удалось достигнуть и "нефтяной" договоренности, выгодной Белоруссии.

"Отдельное соглашение [подписано сегодня] регулирующее условия поставки энергоносителей, в частности нефти в Беларусь", - приводятся слова Головченко.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла границу с Белоруссией по распоряжению того же самого Мишустина в самом конце марта. Примечательно, что Белоруссия никак с пандемией и ее последствиями де-юре не боролась.

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