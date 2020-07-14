Полицейские покинули заседание муниципалитета "Малая Охта"

Сотрудники полиции покинули заседание совета МО "Малая Охта", сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от "Яблока" Василий Кунин. По его словам, полицейские пытались забрать с заседания одного из муниципальных депутатов от "Яблока" Артема Голева.

- Во время заседания зашел участковый и предложил Голеву просто выйти "пообщаться". На что мы у него спросили, кто он такой, почему у него нет жетона, на каком основании он срывает заседание муниципального совета. Ни на какие вопросы он конструктивно ответить не смог, - рассказал Кунин.

Он уточнил, что вопросы к Голеву у полиции возникли по поводу прохождения им срочной службы. Сейчас мундеп проходит процесс отсрочки от армии, регулярно посещает военкомат, заявил Кунин. При этом, по его словам, Голеву якобы регулярно поступают звонки и сообщения о том, что его призовут на срочную службу.

Коллеги смогли "отбить" мундепа - участковый решил подождать окончания заседания, сообщил Кунин. Он отметил, что после завершения совещания оказалось, что сотрудники правоохранительных органов покинули муниципалитет.

Он добавил, что также на заседании депутаты сняли с должности главу округа Дмитрия Монахова, который занимал этот пост с 2004 года и подал заявление по собственному желанию. Нового руководителя МО мундепы не выбрали - этот вопрос сняли с повестки, заявил Кунин. Он уточнил, что пока исполняющим обязанности глав муниципалитета будет депутат от "Единой России" Андрей Степанов - нового руководителя будут выбирать на следующем заседании 27 июля.