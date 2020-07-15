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9:21

На юге Петербурга в жилом доме произошел взрыв

фото ЗакС политика На юге Петербурга в жилом доме произошел взрыв

Жителей дома №108 по Краснопутиловской улице сегодня утром поднял из кроватей громкий хлопок - в доме произошел довольно сильный взрыв, оповестили очевидцы события в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Я аж проснулась, такой грохот был..." - поделилась впечатлениями обитательница дома.

Судя по прикрепленным к посту фотографиям, инцидент (предположительно, взорвался бытовой газ) случился в квартире на первом этаже: прилегающие к зданию тротуар и проезжая часть завалены фрагментами оконной рамы, частями отколовшейся стены и мусором.

Судя по фотографиям, взрыв (вероятно, газа) произошёл на первом этаже здания и был весьма мощным: тротуар и проезжая часть около жилого дома оказались завалены фрагментами оконной рамы, отколовшимися кусками стены и мусором.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу известили, что тушат возгорание в квартире: в ликвидации участвуют 49 человек и 13 единиц техники.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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