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10:25

В Уставе Петербурга депутаты закрепили независимость омбудсменов от исполнительной власти

фото ЗакС политика В Уставе Петербурга депутаты закрепили независимость омбудсменов от исполнительной власти

Депутаты Законодательного собрания 15 июля одобрили внесение изменений в Устав Петербурга относительно статуса уполномоченных по правам ребенка и человека. Согласно поправкам, омбудсмены при исполнении своих полномочий независимы от каких-либо государственных органов и должностных лиц. 

Также в Уставе закрепляется, что омбудсмены должны соблюдать требования, ограничения и запреты из федеральных и региональных законов. Это относится и к уполномоченному по правам предпринимателей.

Депутат ЗакСа от "Единой России" и руководитель комитета по законодательству парламента Денис Четырбок ранее сообщал, что изменения в Устав вносятся для его соответствия с федеральным законодательством. Он добавил, что закрепление независимости омбудсменов вводится для того, чтобы на них никто не оказывал давления. 


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