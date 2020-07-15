ЗакС установил порядок уведомления государственными и муниципальными служащими губернатора о начале работы в НКО

Законодательное собрание Петербурга 15 июля в третьем чтении приняло законопроекты с установленным порядком, по которому государственные и муниципальные служащие должны уведомлять губернатора города о начале работы в управлении некоммерческой организацией. Уведомлять необходимо за несколько дней до начала сотрудничества с НКО – для каждого случая определен отдельный период от 30 до 1 дней.

В документе сказано, что ранее для государственных служащих не был определен порядок подачи уведомления. Необходимы же такие уведомления для того, чтобы исключить конфликт интересов, уточняет в законопроектах.

Один из соавторов документе депутат Денис Четвырбок отметил, что на момент вступления в силу законопроекта еще не будет определен орган власти, который будет получать уведомление от муниципальных служащих. Орган определят позже, но это не значит, что мунслужащие не будут подавать уведомления, уточнил Четырбок.