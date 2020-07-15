COVID-19 внес коррективы в празднование Дня образования Ленобласти: торжества пройдут в 2021 году

Александр Дрозденко решил перенести торжества по случаю Дня образования Ленинградской области на 2021 год, оповестили в пресс-службе региональной администрации, отметив, что в текущем году праздник будет проведен на районном уровне.

"Болезнь отступила, но не ушла. Здоровье важнее календарных дат. Я принял решение перенести на год торжество, которое мы планировали во Всеволожске", - известил губернатор.

По словам регионального главы, масштабно проводить праздник в сложившихся условиях, собирая в одном месте представителей разных поколений, было бы лицемерием и беспечностью.