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11:27

Навальный приехал в Архангельск поддержать в суде Шаведдинова

фото ЗакС политика Навальный приехал в Архангельск поддержать в суде Шаведдинова

Политик Алексей Навальный прибыл в Архангельск с тем, чтобы поддержать в суде сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, насильно отправленного проходить военную службу на архипелаг Новая Земля.

"Навальный и юристы ФБК сейчас находятся в Архангельске. Но суд по делу Шаведдинова уже несколько раз переносили, поэтому не факт, что он состоится сегодня", - рассказал в беседе с "МБХ медиа" координатор местного штаба Андрей Боровиков. 

Шаведдинов будет обжаловать запрет на использование телефона, отправку и получение писем в воинской части.

"В суд нас не пускают. То есть ни одного защитника. Нет у Шаведдинова права на защиту", - отчитался о ходе событий Навальный у себя в Instagram.

Напомним, в конце марта текущего года в ФБК потеряли Шаведдинова, который не выходил на связь в течение недели после того, как его "увезли в неизвестном направлении". Навальный тогда заявил, что юристы фонда готовы обратиться с заявлением в СК по факту пропажи человека, однако в Северном флоте сотрудников организации "успокоили", заверив, что просто перевели молодого человека в другую часть. Позднее, впрочем, Шаведдинова перевели в новую, ещё более изолированную от мира, часть.

В конце прошлого года Шаведдинова, превентивно обыскав дома, увезли на допрос в СК, а оттуда на нескольких самолетах отправили в Архангельскую область для прохождения срочной военной службы.

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