МВД: При ремонте Аничкова дворца похитили 20 млн рублей

В Петербурге суд назначил домашний арест завхозу Дворца творчества юных и директору подрядной компании, которая выполняла ремонт в здании Аничкова дворца, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города. Их обвиняют в мошенничестве при исполнении контракта, повлекшем за собой ущерб бюджету в размере 20 млн рублей.

Речь в уголовном деле идет о событиях начала 2017 года. Тогда вместо заявленного и требовавшегося дворцу-памятнику капитального ремонта обе стороны соглашения сошлись на том, что достаточно ограничиться ремонтом косметическим. В результате их действий и пропала указанная сумма.

Отметим, что Аничков дворец на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки - исторический памятник середины XVIII века.