После очередных уличных протестов в Белоруссии возбудили уголовное дело

Уличные политические протесты в Минске, на которых накануне, 14 июля, задержали более 200 человек, привели к возбуждению уголовного дела по статье, сформулированной как "организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Об этом сообщил Telegram-канал центрального управления СК.

"Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Толпы собравшихся белорусов, недовольных арестом и снятием оппозиционных кандидатов с выборов, весь вечер гуляли по центру Минска и кричали "Лукашенко, уходи".

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Для действующего президента Александра Лукашенко в случае его избрания это будет уже шестой срок. Основные его конкуренты - Сергей Тихановский и Виктор Бабариков - находятся в СИЗО. Им также отказал в регистрации ЦИК. Отказал он и третьему оппоненту - Валерию Цепкало.