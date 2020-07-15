Активиста Иванкина отправили под административный арест за февральский пикет Октябрьский райсуд Петербурга отправил под административный арест сроком на 5 суток активиста, редактора Telegram-канала "Агит Россия" Павла Иванкина, инкриминировав ему нарушение "митинговой" статьи КоАП - ч. 8 ст. 20.2, извещает "Апология протеста". Поводом для преследования активиста стало его участие в одиночном пикете 15 февраля возле ТК "Галерея". По словам адвоката Александра Передрука, в протоколе о задержании сказано, что Иванкин якобы держал в руках плакат с надписью, которая "содержит провокационный и экстремистский характер, призывающий к незаконным действиям". В плакате было высказано предположение, что нужно поменять некого "пересидента". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен