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15:58

ЗакС окончательно одобрил новые налоговые льготы для предпринимателей

фото ЗакС политика ЗакС окончательно одобрил новые налоговые льготы для предпринимателей

Законодательное собрание Петербурга на внеочередном заседании 15 июля одобрило в третьем чтении изменения в законы о налогах и льготах. Согласно законопроекту, расширяется перечень отраслей, которые могут претендовать на пониженные ставки по упрощенной системе налогооблажения.

В список вошли организации по оказанию транспортных услуг, здравоохранению, розничной торговли непродовольственными товарами, обрабатывающие предприятия, а также организации, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью. 

Также законопроект разрешает снизить налоговую ставку в два раза для арендодателям, которые уменьшили для своих клиентов плату за аренду помещения не менее чем на половину. Также такая компания для получения льготы должна выплачивать своим сотрудникам зарплату не менее минимального размера оплаты труда.

Во втором чтении документ принят также 15 июля на очередном заседании парламента. Ряд поправок от оппозиционных депутатов были отклонены

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