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16:03

Комитет по контролю за имуществом получил право рассматривать дела о нарушении "антивирусных" запретов

фото ЗакС политика Комитет по контролю за имуществом получил право рассматривать дела о нарушении "антивирусных" запретов

Петербургские депутаты в окончательном чтении одобрили законопроект, который позволяет комитету по контролю за имуществом рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима повышенной готовности. Соавтор законопроекта, депутат от "Единой России" Алексей Цивилев во время первого чтения документа сообщил, что ранее у комитета была возможность только составлять протоколы о правонарушениях. 

Второе чтение документа прошло на заседании парламента 15 июля. Сразу за ним состоялось внеочередное заседание, где законопроект одобрили в третьем чтении.

Сами региональные штрафы за нарушение правил, установленных из-за распространения коронавируса, приняли еще в апреле 2020 года. Штраф за несоблюдение режима самоизоляции и других мер составляет 4 тысячи рублей, если не попадает под действие Кодекса об административных правонарушениях или Уголовного кодекса. Протоколы могут выписывать не только сотрудники полиции, но и работники комитетов и районных администраций.

 


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