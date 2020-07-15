Муниципальным депутатам разрешили не посещать основную работу шесть дней в месяц

Парламентарии Петербурга на внеочередном заседании 15 июля в окончательном чтении приняли законопроект, который позволяет муниципальным депутатам от двух до шести дней в месяц не появляться на основной работе для осуществления своих депутатских полномочий. При этом, за мундепом сохраняется его место работу, следует из документа.

Ранее Государственная дума установила требование для работодателей позволять своим сотрудникам, которые являются муниципальными депутатами, не являться на рабочее место с его сохранением. По документу федерального парламента, количество таких дней регионы определяют самостоятельно.

Законодательное собрание Петербурга решило, что шести дней в месяц будет вполне достаточно.