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16:27

"В таком месте должна быть идеальная чистота": Беглов велел прибраться у мемориала в яблоневом саду

фото ЗакС политика "В таком месте должна быть идеальная чистота": Беглов велел прибраться у мемориала в яблоневом саду

Будучи с деловым визитом в Василеостровском районе, городской глава Александр Беглов посетил мемориальный яблочный, в котором установлен памятник детям, жившим в блокадном Ленинграде.

Благоустройство зеленой зоны, судя по всему, опечалило губернатора, поэтому, как пишет пресс-служба Смольного, он наказал убраться в ней, потому как "в таком месте должна быть идеальная чистота".

"Беглов поручил провести благоустройство территории, оборудовать детскую площадку с искусственным покрытием и в целом привести этот исторический сад в порядок", - уведомили в Смольном.

Мемориальный яблоневый сад расположен на Наличной улице. Его разбили в память о погибших в годы блокады детях. Он появился в 1953 году благодаря учителю биологии Анфисе Семёновой-Тянь-Шаньской. Жители Васильевского именуют зеленую зону "Анфисин сад". Памятник детям-блокадникам там поставили в 2010 году. 


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