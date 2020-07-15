Фургал рассказал ОНК, что до ареста от него требовали уйти в отставку

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева по итогам визита в столичное СИЗО "Лефортово" пересказала еще одну деталь встречи с арестованным губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

"В ходе встречи один из членов комиссии спросил, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте", - приводит ее слова "Интерфакс".

В камере у арестанта не работает телевизор, а радиостанция доступна только одна. Фургал посетовал на оторванность от жизни и на отсутствие писем.

Ранее общественники сообщили, что им строго запретили передавать Фургалу какую-либо информацию о ежедневных многотысячных митингах в его поддержку.

Напомним, что чиновника арестовали по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности. Поддерживающие Фургала уверены, что на самом деле его преследуют "за политику" и недостаточную лояльность Кремлю.