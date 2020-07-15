Директором "Центра комплексного благоустройства" станет Иван Лапшин

Директором государственного казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" назначат заместителя руководителя организации Ивана Лапшина. Информацию ЗАКС.Ру подтвердили в пресс-службе комитета по благоустройству, в ведомстве которого находится учреждение. Дату его назначения пресс-служба на момент публикации заметки не сообщила.

Согласно информации на сайте Центра, Лапшин пришел работать в организацию в марте 2020 года на должность заместителя директора. В последнее время он являлся исполняющим обязанности руководителя ГКУ. Где Лапшин трудился до этого, не указывается.

В 2016 году полный тезка Ивана Лапшина упоминался в публикациях СМИ в связи с уголовным делом о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Основным фигурантом дела в то время являлся бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Петербургу Борис Авакян. Бывший сотрудник службы по противодействию коррупции СЗТУ Лапшин проходил по этому делу свидетелем, но по данным "Коммерсанта", в сентябре 2016 года подвергся задержанию, после чего, как следует из информации ГАС "Правосудие", был отправлен на некоторое время под домашний арест. В дальнейшем никаких разбирательств в его отношении, судя по картотеке судебных дел, не было.