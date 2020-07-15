Администрация "Ленфильма" рассчитывает возобновить кинопроизводство до конца года

Руководство киностудии "Ленфильм" собирается вернуть все долги, в которых погрязла организация в последние годы, и продолжить заниматься обычным делом - снимать фильмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя генерального директора компании Константина Федоровского. Для этого нужно получить обещанную президентом в течение года материальную поддержку, после чего возможна разблокировка счетов и возобновление кинопродакшна.

"Пока ощутимых результатов исполнения поручений нет, но мы надеемся, что реальный результат будет осенью", - приводятся его слова.

На следующем этапе администрация киностудии планирует создать новое культурное пространство.

"Между Каменноостровским проспектом и Кронверкской улицей по территории "Ленфильма" есть сквозной проезд, который еще в те годы планировался как пассаж "Аквариум". Мы хотим его реализовать как пешеходную, музейную и выставочную зону", - рассказал Федоровский.

Для этого потребуется отдельная помощь - либо государственная, либо частная.

Отметим, что материальные трудности режиссер Александр Сокуров последовательно связывал и связывает с нелюбовью Минкульта к "Ленфильму". В свою очередь, сотни миллионов рублей студия должна банку ВТБ.