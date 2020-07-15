В Румянцевском саду восстановят фонтаны

Два неработающих фонтана в Румянцевском саду на одноименной площади планируют в обозримом будущем восстановить, пишет строительное издание "Канонер".

Доподлинно известно, что один из них не работает начиная с праздника "Алые паруса", проводившегося девять лет назад, в ходе которого фонтан разбили вандалы. Для него теперь специально понадобится заново отливать чугунные элементы.

С тех пор "Водоканал" регулярно выражал намерение привести в порядок объекты, но капитальный ремонт всякий раз не мог начаться. Наконец, в настоящее время за фонтаны все же возьмутся. Проект работ подготовили компания "Ялта" и архитектурное бюро "Традиция". Разрушенный фонтан восстановят по образу и подобию "соседа", поменяв и тому, и другому трубы водоснабжения.

Фонтанам, как и самому Румянцевскому саду в Адмиралтейском районе, свыше 150 лет.