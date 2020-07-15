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20:28

Шульман: Антимосковские настроения - долгосрочная и объективно обусловленная тенденция

фото ЗакС политика Шульман: Антимосковские настроения - долгосрочная и объективно обусловленная тенденция

Политолог Екатерина Шульман, анализируя последние события, пришла к умозаключению, что на длительную перспективу главным принципом протестной активности в России отныне станет отстаивание гражданами региональной повестки, "самобытности" и в той или иной степени сопротивление федеральному центру. Для этого, считает она, должно было сложиться сразу несколько факторов, и этот "набор" готов.

"Ну, например, локальный туризм. Люди стали больше ездить вокруг своего места жительства по России. Городское благоустройство в провинциальных городах. Города стали поприятнее, как-то гулять в них стало тоже симпатичнее. При этом антимосковские настроения, питающиеся тем, что "Москва забирает у нас все деньги, а нам в обмен мусор присылает". Оскорбленность от того, что присылают посторонних губернаторов", - перечислила она составляющие этого "пасьянса" в авторской радиопрограмме.

Протесты из-за преследования губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, уверена специалист, не точечное явление: подобные настроения созрели по всей стране.

"Он за нас или он не за нас? Или он за Москву?", - воспроизвела Шульман мышление жителей регионов.

По ее наблюдениям, повсеместно власть Кремля воспринимается как "грабительская".

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