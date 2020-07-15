Депутат МО "Гражданка" просит Беглова пресечь деятельность "лжекоммунальщиков"

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, найдя проблему мошеннических телефонных звонков более невыносимой, обратился за помощью к губернатору Александру Беглову. Речь идет о тех злоумышленниках, которые предлагают платные коммунальные услуги.

"Вымогатели без стеснения звонят гражданам и просто требуют заплатить за работы, которые, если и уполномочен проводить, то только "Петроэлектросбыт". Разумеется никаких настоящих контактных данных мошенники не оставляют", - прокомментировал свое обращение муниципал.

Спекулирующие на показателях учета люди представляются сотрудниками некоего "Горэлектроконтроля" и навязывают гражданам своего мастера с оплатой работ на месте. По сведениям муниципального депутата, полиция раз за разом игнорирует жалобы на подобную деятельность.

Сафонову хочется продолжать ощущать себя жителем культурной столицы, а не "криминального хутора". Беглов, по его мнению, способен побороть неприятное явление комплексно.

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