18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:45

В акваторию Невы вошли два военных корабля и подлодка, участвующие в параде ВМФ

фото ЗакС политика В акваторию Невы вошли два военных корабля и подлодка, участвующие в параде ВМФ

Парусный линейный корабль "Полтава", малый ракетный корабль "Серпухов" и подводная лодка "Санкт-Петербург" вошли в акваторию Невы: обозначенные суда являются участниками грядущего парада по случаю Дня Военно-морского флота, известили в пресс-службе Западного военного округа.

Флотилия пришвартовалась к набережным, обрамляющим реку у Васильевского острова, ночью, пройдя под разведенными мостами.

Сегодня в Неву войдут малый ракетный корабль "Мытищи", корвет "Бойкий", фрегат "Адмирал Касатонов".

Главный военно-морской парад состоится 26 июля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 июля, 18:56 В Румянцевском саду восстановят фонтаны

15 июля, 18:30 Администрация "Ленфильма" рассчитывает возобновить кинопроизводство до конца года

15 июля, 17:59 Главреда "Медиазоны" оштрафовали за поддержку арестованного Азара

15 июля, 16:59 Домашний арест Анастасии Шевченко сделали более комфортным

15 июля, 16:27 "В таком месте должна быть идеальная чистота": Беглов велел прибраться у мемориала в яблоневом саду

15 июля, 15:39 Медведев настаивает на привлечении частных инвестиций к строительству кампуса СПбГУ

15 июля, 14:58 Переводом Шаведдинова в часть без связи с миром занимался лично замкомандира 45-й армией

15 июля, 13:59 В Приморском районе запустили электроподстанцию с искусственным интеллектом

15 июля, 13:59 Замгендиректора "Почты России" попал под уголовное преследование

15 июля, 11:59 Муниципала Галямину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку Азара


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10:57 Петербуржцы откликнулись на призыв властей и сдали 70 литров крови

10:54 Муниципал: Горизбирком одобрил четырех членов нового состава ИКМО "Новоизмайловское"

10:37 В РФ выявлено 6428 новых случаев заражения COVID-19: плюс 256 - в Петербурге

10:16 Горизбирком еще не определился с позицией по довыборам в ЗакС

10:06 В Карелии разрешили открыться кинотеатрам

9:55 ГИК продолжает менять составы территориальных избиркомов

9:45 В акваторию Невы вошли два военных корабля и подлодка, участвующие в параде ВМФ

9:18 На столичной акции против поправок в Конституцию задержали не менее 130 человек

15 июля, 22:37 Организаторы акции против поправок в Конституцию заявили, что собрали более 2,5 тысяч подписей в Петербурге

15 июля, 22:06 СМИ: Число задержанных в Москве достигло 50 человек

15 июля, 21:26 В Москве протестное шествие против поправок повлекло за собой жесткие задержания

15 июля, 20:54 Муниципал: Депутат МО "Гражданка" просит Беглова пресечь деятельность "лжекоммунальщиков"

15 июля, 20:50 Трансляцию "Эха Москвы в Петербурге" об акции против поправок в Конституцию заблокировали на YouTube

15 июля, 20:28 Шульман: Антимосковские настроения - долгосрочная и объективно обусловленная тенденция

15 июля, 20:14 В Петербурге во время сбора подписей против изменения Конституции поддержали лозунгами Хабаровск

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru